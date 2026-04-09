NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.04.2026 13:23:50
Nvidia shares near level where technical traders see a breakout
Shares of the chip giant are up more than 10% in the past six sessions, their longest winning streak since OctoberWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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