NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
06.11.2025 10:05:00
Nvidia Stock Is Up 50% in 2025, but Here's Another Super Semiconductor Stock to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
Semiconductors are technology's building blocks -- the core components in chips that train and power artificial intelligence (AI) across all these data centers you've heard about. Nvidia (NASDAQ: NVDA), which designs and sells these semiconductors, has dominated throughout the artificial intelligence boom; its GPU chips and CUDA programming have been the gold standard for AI data centers. The stock continues to soar, gaining 49% in 2025 alone.But one super semiconductor stock could be an even better buy right now.Here is why investors may want to consider buying Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), or TSMC for short, hand over fist.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
