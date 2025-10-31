NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
31.10.2025 12:24:46
Nvidia strikes bumper AI deals with Asia tech giants
Fresh from $5 trillion valuation, global chips giant Nvidia has signed deals with LG, Hyundai and SamsungWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu NVIDIA Corp.
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 680,00
|0,60%
|NVIDIA Corp.
|177,72
|1,17%
