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NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.04.2026 01:11:00

Nvidia vs. Micron: Which AI Chip Stock Has More Upside Potential?

Developing artificial intelligence (AI) requires substantial computing power, which is why it typically occurs in large, centralized data centers. This infrastructure includes thousands of specialized chips called graphics processing units (GPUs) specifically designed for data-intensive AI workloads.High-bandwidth memory (HBM) is also a critical component in the hardware stack because it stores data in a ready state until GPUs are ready to process it. A low memory capacity can cause bottlenecks and force GPUs to pause their workloads while they wait to receive more data, whereas a high capacity keeps data flowing smoothly to unlock maximum processing speeds.Nvidia (NASDAQ: NVDA) makes the world's best GPUs, while Micron Technology (NASDAQ: MU) makes some of the highest-capacity HBM. Both companies have soared in value thanks to the AI boom, but which one has more upside potential from here?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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