NYSE-Handel Dow Jones sackt ab

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,40 Prozent leichter bei 38 348,24 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 12,929 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,383 Prozent tiefer bei 38 356,07 Punkten, nach 38 503,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 552,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 38 310,55 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,607 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 39 475,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37 806,39 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2023, den Wert von 33 875,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 1,06 Prozent auf 34,65 USD), Nike (+ 0,95 Prozent auf 94,91 USD), Coca-Cola (+ 0,69 Prozent auf 61,06 USD), Visa (+ 0,68 Prozent auf 275,98 USD) und Apple (+ 0,68 Prozent auf 168,03 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-1,78 Prozent auf 332,96 USD), Amazon (-1,63 Prozent auf 176,61 USD), Johnson Johnson (-1,29 Prozent auf 147,63 USD), Boeing (-1,28 Prozent auf 167,01 USD) und Verizon (-1,23 Prozent auf 39,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 661 787 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,786 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie hat mit 8,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

