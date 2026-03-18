NYSE-Handel Dow Jones sackt ab

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,39 Prozent leichter bei 46 340,44 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,426 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,196 Prozent höher bei 47 085,53 Punkten, nach 46 993,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 913,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 46 318,33 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,786 Prozent zurück. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 18.02.2026, einen Wert von 49 662,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 951,85 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.03.2025, den Wert von 41 581,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 4,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 318,33 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 0,72 Prozent auf 199,39 USD), JPMorgan Chase (+ 0,60 Prozent auf 288,61 USD), Goldman Sachs (+ 0,33 Prozent auf 809,70 USD), Honeywell (+ 0,03 Prozent auf 231,48 USD) und NVIDIA (-0,03 Prozent auf 181,88 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Procter Gamble (-2,94 Prozent auf 147,02 USD), Visa (-2,92 Prozent auf 299,44 USD), Sherwin-Williams (-2,80 Prozent auf 311,73 USD), Nike (-2,76 Prozent auf 53,60 USD) und McDonalds (-2,54 Prozent auf 318,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17 696 812 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,835 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie hat mit 10,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at