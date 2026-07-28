McDonald's Aktie
|243,90EUR
|5,90EUR
|2,48%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Logan Reich betrachtet das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie als leicht ungünstig, da die anhaltende Zurückhaltung der Verbraucher das Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes im zweiten Quartal belasten haben dürfte. Dieser Effekt dürfte die positiven Impulse durch die Fußball-Weltmeisterschaft, Innovationen im Getränkebereich und die stärkere Ausrichtung auf das preisgünstige Segment mehr als aufgehoben haben, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 270,67
|
Abst. Kursziel*:
12,68%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 276,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,40%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
23.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: McDonalds präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Optimismus in New York: Dow Jones liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
14.07.26
|Burger King will Expansionskurs wieder aufnehmen (dpa-AFX)
Analysen zu McDonald's Corp.
|11:48
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.05.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|McDonald's Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11:48
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|243,10
|2,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:59
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:58
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:58
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:38
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|14:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:19
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:33
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:15
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:13
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:22
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:03
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:48
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:19
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:51
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG