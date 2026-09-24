McDonald's Aktie

211,40EUR 2,30EUR 1,10%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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24.09.2026 14:17:31

McDonalds Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Investorenveranstaltung der Schnellrestaurantkette habe deren Fokus auf die Steigerung von Marktanteilen und Profitabilität gezeigt, schrieb Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 238,32 		Abst. Kursziel*:
34,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 240,88 		Abst. Kursziel aktuell:
32,85%
Analyst Name::
Dennis Geiger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:31 McDonald's Kaufen DZ BANK
14:17 McDonald's Buy UBS AG
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15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 211,90 1,34% McDonald's Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

15:31 McDonald's Kaufen DZ BANK
15:20 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
14:17 McDonald's Buy UBS AG
14:04 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
14:04 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14:03 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
14:03 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
14:03 Ryanair Outperform Bernstein Research
13:59 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:59 Fraport Market-Perform Bernstein Research
13:58 BP Outperform RBC Capital Markets
13:57 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Tesla Neutral UBS AG
13:19 AB InBev Buy UBS AG
13:19 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
12:51 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:51 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:50 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:39 Diageo Hold Deutsche Bank AG
12:34 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:31 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
12:30 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:25 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
12:09 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12:09 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:08 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
12:08 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:04 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:04 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
11:08 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 secunet Security Networks Buy Warburg Research
11:07 Kontron Buy Warburg Research
11:05 Dürr Halten DZ BANK
10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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