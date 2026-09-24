McDonald's Aktie
|211,40EUR
|2,30EUR
|1,10%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Investorenveranstaltung der Schnellrestaurantkette habe deren Fokus auf die Steigerung von Marktanteilen und Profitabilität gezeigt, schrieb Dennis Geiger in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 320,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 238,32
|
Abst. Kursziel*:
34,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 240,88
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,85%
|
Analyst Name::
Dennis Geiger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:49
|ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für McDonald's auf 300 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|211,90
|1,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|15:20
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:04
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14:04
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:03
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13:57
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|13:19
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:19
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:50
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:08
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:07
|Kontron Buy
|Warburg Research
|11:05
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.