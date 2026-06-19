Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.06.2026 12:02:00
Open VSX: Version 1.0 der Microsoft-Alternative von Eclipse erschienen
Die Eclipse Foundation bietet die Registry für Visual Studio Code Extensions als offene Alternative zu Microsofts Visual Studio Marketplace an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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