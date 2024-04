Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Gewinnzone

Am Dienstag legt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,17 Prozent auf 5 091,84 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,400 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,264 Prozent auf 5 096,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 083,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 091,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 121,71 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Wert von 4 894,86 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 02.01.2024, bei 4 512,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 4 315,05 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,83 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 3,05 Prozent auf 15,09 EUR), BASF (+ 1,79 Prozent auf 53,88 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,79 Prozent auf 3,38 EUR), UniCredit (+ 0,55 Prozent auf 35,43 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,42 Prozent auf 123,35 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Enel (-2,35 Prozent auf 6,05 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 203,90 EUR), Bayer (-0,98 Prozent auf 28,15 EUR), Deutsche Börse (-0,92 Prozent auf 187,90 EUR) und Stellantis (-0,76 Prozent auf 26,20 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 864 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 415,904 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

