Optimismus in Frankfurt: DAX freundlich

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,38 Prozent fester bei 25 983,65 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,137 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,881 Prozent fester bei 25 855,12 Punkten in den Handel, nach 25 629,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 855,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 027,58 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 25 779,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 24 292,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 425,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,89 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 027,58 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Healthineers (+ 4,29 Prozent auf 38,44 EUR), SAP SE (+ 4,24 Prozent auf 164,36 EUR), adidas (+ 4,17 Prozent auf 166,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,89 Prozent auf 27,80 EUR) und Zalando (+ 3,18 Prozent auf 29,16 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil HOCHTIEF (-1,62 Prozent auf 436,00 EUR), RWE (-1,61 Prozent auf 56,26 EUR), Bayer (-0,75 Prozent auf 47,69 EUR), Siemens Energy (-0,69 Prozent auf 146,42 EUR) und Symrise (-0,67 Prozent auf 88,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 913 625 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 215,454 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at