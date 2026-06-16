HOCHTIEF Aktie
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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 532,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine einsetzende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Market-Perform
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Unternehmen:
HOCHTIEF AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
532,60 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
494,60 €
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Abst. Kursziel*:
7,68%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
494,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
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Analyst Name::
Pujarini Ghosh
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KGV*:
-
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