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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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16.06.2026 07:24:27

HOCHTIEF Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 532,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine einsetzende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Market-Perform
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
532,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
494,60 € 		Abst. Kursziel*:
7,68%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
494,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
Analyst Name::
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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