HOCHTIEF Aktie

462,20EUR 12,20EUR 2,71%
HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 09:53:08

HOCHTIEF Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 532,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Hochtief hoben sie einen relevanten neuen Auftrag für ein Rechenzentrumsprojekt in Hongkong hervor sowie einen Auftrag für eine Flusswasser-Aufbereitungsanlage für die deutsche Halbleiterindustrie. Zudem verwiesen sie auf den Infrastruktur-Investitionsplan für Deutschland./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Market-Perform
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
532,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
453,00 € 		Abst. Kursziel*:
17,57%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
462,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,23%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten