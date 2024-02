Optimismus in Frankfurt: MDAX am Montagmittag auf grünem Terrain

Der MDAX befindet sich am Montag im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 1,32 Prozent auf 26 069,18 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 245,948 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,269 Prozent fester bei 25 797,93 Punkten in den Handel, nach 25 728,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 797,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 106,38 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, stand der MDAX bei 26 296,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 290,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, lag der MDAX bei 28 394,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 2,87 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 7,69 Prozent auf 10,24 EUR), Delivery Hero (+ 5,95 Prozent auf 19,59 EUR), HelloFresh (+ 3,90 Prozent auf 13,31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,30 Prozent auf 99,54 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,14 Prozent auf 14,31 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Nemetschek SE (-1,62 Prozent auf 88,72 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,63 Prozent auf 110,05 EUR), Talanx (-0,22 Prozent auf 66,65 EUR), HOCHTIEF (-0,20 Prozent auf 98,95 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,20 Prozent auf 34,62 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 370 018 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,250 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,10 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at