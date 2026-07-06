thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Kursentwicklung im Fokus 06.07.2026 15:58:37

Optimismus in Frankfurt: MDAX freundlich

Optimismus in Frankfurt: MDAX freundlich

Der MDAX notiert heute im Plus.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,43 Prozent auf 33 135,56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 360,807 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,169 Prozent stärker bei 33 050,06 Punkten in den Montagshandel, nach 32 994,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 33 361,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 047,72 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 32 466,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 280,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,96 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,64 Prozent auf 87,90 EUR), HENSOLDT (+ 4,34 Prozent auf 78,86 EUR), Bechtle (+ 2,78 Prozent auf 32,50 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,75 Prozent auf 38,92 EUR) und DEUTZ (+ 2,50 Prozent auf 9,43 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nordex (-4,66 Prozent auf 43,40 EUR), Bilfinger SE (-3,06 Prozent auf 85,65 EUR), AUMOVIO (-2,27 Prozent auf 38,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,26 Prozent auf 86,60 EUR) und JENOPTIK (-2,20 Prozent auf 43,58 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 121 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,341 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 38,45 -2,78% AUMOVIO
Bechtle AG 32,68 3,09% Bechtle AG
Bilfinger SE 86,35 -2,10% Bilfinger SE
DEUTZ AG 9,43 2,17% DEUTZ AG
flatexDEGIRO AG 39,16 3,05% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,22 -0,26% freenet AG
HENSOLDT 80,16 6,57% HENSOLDT
JENOPTIK AG 43,54 -1,98% JENOPTIK AG
Nordex AG 43,64 -4,92% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,40 0,21% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,80 2,16% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 87,55 -0,96% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,43 3,84% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 92,90 11,26% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,26 0,42% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 33 242,33 0,75%

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