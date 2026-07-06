thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Kursentwicklung im Fokus
|
06.07.2026 15:58:37
Optimismus in Frankfurt: MDAX freundlich
Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,43 Prozent auf 33 135,56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 360,807 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,169 Prozent stärker bei 33 050,06 Punkten in den Montagshandel, nach 32 994,37 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 33 361,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 047,72 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 32 466,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 280,91 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,96 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
MDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,64 Prozent auf 87,90 EUR), HENSOLDT (+ 4,34 Prozent auf 78,86 EUR), Bechtle (+ 2,78 Prozent auf 32,50 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,75 Prozent auf 38,92 EUR) und DEUTZ (+ 2,50 Prozent auf 9,43 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nordex (-4,66 Prozent auf 43,40 EUR), Bilfinger SE (-3,06 Prozent auf 85,65 EUR), AUMOVIO (-2,27 Prozent auf 38,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,26 Prozent auf 86,60 EUR) und JENOPTIK (-2,20 Prozent auf 43,58 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 121 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,341 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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15:58
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mit Kursplus (finanzen.at)
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12:26
|Freundlicher Handel: MDAX stärker (finanzen.at)
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09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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03.07.26
|TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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03.07.26
|TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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Analysen zu thyssenkrupp AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|38,45
|-2,78%
|Bechtle AG
|32,68
|3,09%
|Bilfinger SE
|86,35
|-2,10%
|DEUTZ AG
|9,43
|2,17%
|flatexDEGIRO AG
|39,16
|3,05%
|freenet AG
|23,22
|-0,26%
|HENSOLDT
|80,16
|6,57%
|JENOPTIK AG
|43,54
|-1,98%
|Nordex AG
|43,64
|-4,92%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,40
|0,21%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,80
|2,16%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|87,55
|-0,96%
|thyssenkrupp AG
|12,43
|3,84%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|92,90
|11,26%
|TUI AG
|7,26
|0,42%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|33 242,33
|0,75%
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