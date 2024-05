Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch am Morgen aufwärts.

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent auf 26 703,10 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 240,970 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,010 Prozent leichter bei 26 692,61 Punkten in den Handel, nach 26 695,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 654,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 708,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,50 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.04.2024, den Wert von 26 992,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wurde der MDAX auf 25 728,84 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 315,08 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,504 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 2,43 Prozent auf 28,19 EUR), Aurubis (+ 1,53 Prozent auf 69,75 EUR), HELLA GmbH (+ 0,85 Prozent auf 83,20 EUR), HUGO BOSS (+ 0,81 Prozent auf 47,43 EUR) und GEA (+ 0,68 Prozent auf 38,64 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen freenet (-6,47 Prozent auf 23,70 EUR), Delivery Hero (-2,47 Prozent auf 24,87 EUR), FUCHS SE VZ (-2,28 Prozent auf 42,88 EUR), SMA Solar (-1,84 Prozent auf 45,76 EUR) und WACKER CHEMIE (-1,46 Prozent auf 101,15 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 114 708 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,515 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,50 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at