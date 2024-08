Optimismus in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester

Der TecDAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent auf 3 204,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 512,027 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,244 Prozent höher bei 3 203,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 195,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 172,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 222,00 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 3 393,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 291,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 182,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,62 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 5,76 Prozent auf 13,21 EUR), HENSOLDT (+ 4,11 Prozent auf 33,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,11 Prozent auf 63,40 EUR), EVOTEC SE (+ 3,93 Prozent auf 8,33 EUR) und 1&1 (+ 3,77 Prozent auf 13,22 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen CANCOM SE (-4,03 Prozent auf 29,52 EUR), Energiekontor (-2,00 Prozent auf 58,70 EUR), Siemens Healthineers (-1,23 Prozent auf 48,81 EUR), Infineon (-0,63 Prozent auf 29,74 EUR) und Sartorius vz (-0,62 Prozent auf 241,20 EUR) unter Druck.

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 636 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,156 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,56 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at