Optimismus in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Plus

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Donnerstag erhöht sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,26 Prozent auf 40 012,11 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,316 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,734 Prozent tiefer bei 39 615,10 Punkten, nach 39 908,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 39 879,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40 051,05 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1,06 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 16.04.2024, den Stand von 37 798,97 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 38 627,99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.05.2023, den Stand von 33 012,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 051,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walmart (+ 5,98 Prozent auf 63,41 USD), 3M (+ 3,57 Prozent auf 104,85 USD), Boeing (+ 3,54 Prozent auf 183,26 USD), Travelers (+ 1,84 Prozent auf 218,30 USD) und UnitedHealth (+ 1,62 Prozent auf 525,91 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-2,16 Prozent auf 48,60 USD), Caterpillar (-1,91 Prozent auf 353,18 USD), Amgen (-1,74 Prozent auf 313,48 USD), Chevron (-1,15 Prozent auf 161,18 USD) und Home Depot (-0,95 Prozent auf 345,37 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 5 963 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,846 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,64 Prozent gelockt.

