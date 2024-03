Optimismus in Wien: ATX-Anleger greifen mittags zu

Der ATX steigt am Freitag.

Um 12:09 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,62 Prozent auf 3 505,36 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 111,041 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,087 Prozent auf 3 480,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 483,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 476,66 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 507,84 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,78 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.02.2024, bei 3 413,31 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 22.12.2023, einen Stand von 3 407,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wies der ATX einen Wert von 3 183,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,74 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 507,84 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 2,99 Prozent auf 68,85 EUR), Lenzing (+ 1,99 Prozent auf 30,70 EUR), OMV (+ 1,62 Prozent auf 43,33 EUR), Wienerberger (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,42 Prozent auf 17,14 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-1,01 Prozent auf 17,59 EUR), IMMOFINANZ (-0,43 Prozent auf 23,35 EUR), Erste Group Bank (-0,37 Prozent auf 40,24 EUR), Andritz (-0,33 Prozent auf 59,95 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,55 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 134 029 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,624 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,17 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,44 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at