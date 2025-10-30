OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Nach Zahlen
|
30.10.2025 17:58:00
OMV-Aktie dennoch leichter: Baader Bank empfiehlt "buy"
Die OMV hat im abgelaufenen Quartal vor allem von höheren Raffineriemargen profitiert, schreibt der Baader-Experte Frederic Lorec in seiner Analyse. Vor diesem Hintergrund hat die Baader Bank auch ihre Gewinnprognosen für die OMV erhöht. Sie erwartet jetzt einen Gewinn von 6,17 Euro im laufenden Geschäftsjahr. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 6,44 (2026) und 6,66 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,50 (2025), 4,75 (2026) und 5,15 (2027) Euro je Aktie prognostiziert.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/spa
APA
