OMV-Aktie dennoch leichter: Baader Bank empfiehlt "buy"

Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV nach den vorgelegten Quartalszahlen mit der Empfehlung "buy" bewertet.

Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 61,3 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse notierten OMV -Aktien am Donnerstag letztlich mit einem Kursplus von 1,02 Prozent bei 47,46 Euro.

Die OMV hat im abgelaufenen Quartal vor allem von höheren Raffineriemargen profitiert, schreibt der Baader-Experte Frederic Lorec in seiner Analyse. Vor diesem Hintergrund hat die Baader Bank auch ihre Gewinnprognosen für die OMV erhöht. Sie erwartet jetzt einen Gewinn von 6,17 Euro im laufenden Geschäftsjahr. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 6,44 (2026) und 6,66 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,50 (2025), 4,75 (2026) und 5,15 (2027) Euro je Aktie prognostiziert.

Analysierendes Institut Baader Bank

APA