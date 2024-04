Optimismus in Wien: ATX Prime bewegt sich im Plus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Donnerstag springt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,44 Prozent auf 1 789,34 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 781,47 Punkte an der Kurstafel, nach 1 781,47 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 780,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 789,41 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,648 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 04.03.2024, den Wert von 1 698,83 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, bei 1 719,15 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Stand von 1 614,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,39 Prozent aufwärts. Bei 1 793,79 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell voestalpine (+ 1,91 Prozent auf 26,74 EUR), Verbund (+ 1,61 Prozent auf 66,35 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,40 Prozent auf 5,80 EUR), BAWAG (+ 1,36 Prozent auf 59,45 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,36 Prozent auf 19,33 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Semperit (-2,02 Prozent auf 11,66 EUR), S IMMO (-2,01 Prozent auf 17,05 EUR), Addiko Bank (-1,74 Prozent auf 16,95 EUR), PORR (-1,27 Prozent auf 14,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,88 Prozent auf 113,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 319 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 23,781 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Addiko Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

