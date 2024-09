Optimismus in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

So bewegte sich der ATX Prime am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Am Freitag kletterte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,62 Prozent auf 1 799,94 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 1 788,97 Punkte an der Kurstafel, nach 1 788,89 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 804,98 Punkte, das Tagestief hingegen 1 788,12 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,639 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 787,15 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, einen Stand von 1 807,85 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 13.09.2023, einen Wert von 1 592,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 5,01 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 63,33 Prozent auf 9,80 EUR), Wolford (+ 6,12 Prozent auf 3,12 EUR), PORR (+ 5,18 Prozent auf 13,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,84 Prozent auf 18,64 EUR) und ZUMTOBEL (+ 3,61 Prozent auf 5,74 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-6,05 Prozent auf 0,65 EUR), CA Immobilien (-3,77 Prozent auf 27,02 EUR), Rosenbauer (-1,85 Prozent auf 37,10 EUR), Semperit (-1,33 Prozent auf 11,84 EUR) und S IMMO (-0,45 Prozent auf 22,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 762 353 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,091 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at