Optimismus in Wien: So performt der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime gewinnt am Mittag an Fahrt.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent stärker bei 1 862,42 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 855,96 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 855,96 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 854,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 865,25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 2,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 828,56 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 788,04 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, bei 1 599,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,66 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 3,28 Prozent auf 12,60 EUR), FACC (+ 1,36 Prozent auf 8,20 EUR), BAWAG (+ 1,25 Prozent auf 65,05 EUR), Wienerberger (+ 1,07 Prozent auf 32,06 EUR) und Semperit (+ 0,94 Prozent auf 10,76 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Kapsch TrafficCom (-3,08 Prozent auf 8,82 EUR), AT S (AT&S) (-2,86 Prozent auf 20,38 EUR), AMAG (-1,92 Prozent auf 25,50 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 162,20 EUR) und UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 440 340 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,230 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,20 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

