Optimismus in Zürich: SLI liegt im Plus

Der SLI gewinnt heute an Wert.

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,53 Prozent stärker bei 1 892,87 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,361 Prozent stärker bei 1 889,67 Punkten in den Handel, nach 1 882,88 Punkten am Vortag.

Bei 1 894,61 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 888,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 2,36 Prozent nach oben. Der SLI wies vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Wert von 1 897,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 799,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, lag der SLI noch bei 1 804,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,34 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 936,63 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 4,57 Prozent auf 31,60 CHF), Geberit (+ 2,37 Prozent auf 552,00 CHF), Lonza (+ 1,38 Prozent auf 527,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,22 Prozent auf 46,29 CHF) und Nestlé (+ 0,93 Prozent auf 93,02 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams (-2,77 Prozent auf 1,19 CHF), Lindt (-1,59 Prozent auf 10 490,00 CHF), Julius Bär (-1,58 Prozent auf 52,22 CHF), Temenos (-1,36 Prozent auf 54,30 CHF) und UBS (-1,16 Prozent auf 26,48 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 399 631 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 238,931 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,88 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,51 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

