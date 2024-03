Optimismus in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am vierten Tag der Woche halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 11 712,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,257 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,232 Prozent auf 11 732,83 Punkte an der Kurstafel, nach 11 705,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11 740,68 Punkte, das Tagestief hingegen 11 687,14 Zähler.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,707 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wies der SMI einen Stand von 11 414,38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, betrug der SMI-Kurs 11 057,55 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, lag der SMI noch bei 10 839,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,85 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 1,20 Prozent auf 80,70 CHF), Roche (+ 1,10 Prozent auf 229,25 CHF), Lonza (+ 1,05 Prozent auf 541,00 CHF), Holcim (+ 0,89 Prozent auf 81,58 CHF) und Richemont (+ 0,66 Prozent auf 137,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen UBS (-2,23 Prozent auf 27,62 CHF), Sonova (-0,99 Prozent auf 260,40 CHF), Alcon (-0,69 Prozent auf 74,70 CHF), Swisscom (-0,61 Prozent auf 551,80 CHF) und Swiss Re (-0,51 Prozent auf 116,15 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 300 148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 255,483 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,75 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

