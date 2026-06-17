Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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17.06.2026 10:57:26
Oracle Denies Report That Security Concerns Killed Potential $3 Billion Microsoft Cloud Deal
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:02
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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17.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.06.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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17.06.26
|NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
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16.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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16.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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16.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.06.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Weltraum-Konzern SpaceX teurer als Amazon und Microsoft (dpa-AFX)