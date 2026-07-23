Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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23.07.2026 07:36:35
Oracle Stock: Buy the Dip?
Oracle (NYSE: ORCL) is spending massive sums to build its AI infrastructure.*Stock prices used were the afternoon prices of July 19, 2026. The video was published on July 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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