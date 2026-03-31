Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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31.03.2026 12:06:57
Oracle Targets Restaurant Industry With New AI Back Office Solution
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