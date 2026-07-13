Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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14.07.2026 00:06:00

Oracle vs. IBM: Which Cloud Computing Stock Is the Better Buy?

It wasn't that long ago when Oracle (NYSE: ORCL) looked poised to become a $1 trillion company. However, those plans came to an abrupt halt as the stock shed 40% of its value over the past year.Fellow cloud platform provider IBM (NYSE: IBM) hasn't fared well either, but its flat year-to-date performance looks timid in comparison. Both companies are primed to capitalize on artificial intelligence tailwinds and are already gaining market share. The dip makes Oracle look more attractive, while IBM is less risky.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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