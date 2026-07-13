Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
14.07.2026 00:06:00
Oracle vs. IBM: Which Cloud Computing Stock Is the Better Buy?
It wasn't that long ago when Oracle (NYSE: ORCL) looked poised to become a $1 trillion company. However, those plans came to an abrupt halt as the stock shed 40% of its value over the past year.Fellow cloud platform provider IBM (NYSE: IBM) hasn't fared well either, but its flat year-to-date performance looks timid in comparison. Both companies are primed to capitalize on artificial intelligence tailwinds and are already gaining market share. The dip makes Oracle look more attractive, while IBM is less risky.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
10.07.26
|S&P senkt Oracle-Rating: Aktie macht Verluste (finanzen.at)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|Oracle-Restrukturierung: 21.000 Stellen fallen weg - KI-Fokus treibt Aktienkurs nicht (finanzen.at)
|
23.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.06.26
|Milliardendeal mit Microsoft gescheitert? Oracle weist Bericht zurück - Aktien geben nach (finanzen.at)
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)