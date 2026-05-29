TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
29.05.2026 17:42:06
Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting on May 29, 2026
Approval of all the resolutions supported by the Board of DirectorsDownload the Press ReleaseParis, May 29, 2026 – The Combined Shareholders’ Meeting of TotalEnergies SE was held on May 29, 2026, under the chairmanship of Mr. Patrick Pouyanné. The shareholders adopted all the resolutions supported by the Board of Directors, including in particular:Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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