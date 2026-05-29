TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.05.2026 17:42:06

Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting on May 29, 2026

Approval of all the resolutions supported by the Board of DirectorsDownload the Press ReleaseParis, May 29, 2026 – The Combined Shareholders’ Meeting of TotalEnergies SE was held on May 29, 2026, under the chairmanship of Mr. Patrick Pouyanné. The shareholders adopted all the resolutions supported by the Board of Directors, including in particular:Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

mehr Analysen
21.05.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
29.04.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
29.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs 43 240,00 0,89% Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
TOTAL S.A. (Spons. ADRS) 56,00 -0,88% TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
TotalEnergies 74,36 -0,50% TotalEnergies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen