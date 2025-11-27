Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
27.11.2025 10:13:00
Palantir Billionaire Peter Thiel Sells Nvidia and Buys an AI Stock Up 476,900% Since Its IPO
Billionaire Peter Thiel is best known for his role in cofounding Palantir Technologies. But he also runs hedge fund Thiel Macro, which sold its entire stake in Nvidia (NASDAQ: NVDA) during the third quarter and reinvested the proceeds into Microsoft (NASDAQ: MSFT), a stock that has advanced 476,900% since its IPO in March 1986.I think Thiel's hedge fund abandoned Nvidia too early, but Microsoft is well positioned to benefit from the artificial intelligence (AI) revolution, even after achieving phenomenal gains over the last four decades. Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Palantir-Aktie in Grün - trotz kräftiger Insiderverkäufe (finanzen.at)
|
20.11.25
|Palantir-Aktie setzt Konsolidierung trotz Australien-News fort (finanzen.at)
|
20.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|NHS-Schulungsprogramme geplant - Palantir-Aktie nach Rally schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.11.25