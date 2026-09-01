Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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01.09.2026 08:07:18
Partners Group baut Führungsspitze um
Die Zuger Partners Group hat im ersten Halbjahr 2026 trotz steigender verwalteter Vermögen weniger verdient. Der Gewinn sank um 13 Prozent auf 502 Millionen Franken. Gleichzeitig kündigt der Vermögensverwalter einen Wechsel an der Konzernspitze an: Ab 2027 übernehmen zwei Co-CEOs. Der aktuelle Firmenchef David Layton scheidet aus der Geschäftsleitung aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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