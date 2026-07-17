Partners Group Aktie

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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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17.07.2026 10:56:58

Partners Group baut Royalty-Geschäft rasant aus

Der Zuger Private Equity-Spezialist verzeichnet bei seiner 2024 lancierten Royalty-Strategie ein starkes Wachstum. Die verwalteten Vermögen stiegen innerhalb der ersten sechs Monte dieses Jahres um die Hälfte auf 1,5 Milliarden Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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