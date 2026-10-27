eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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27.10.2026 14:08:04
PayPal Holdings Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu eBay Inc.
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
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12.10.26
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.10.26
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09.10.26
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