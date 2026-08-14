Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.08.2026 09:26:18

Pfizer, Valneva's Lyme Disease Vaccine Application Validated By EMA

(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) and Valneva SE (VALN) said Friday that the European Medicines Agency (EMA) has validated their Marketing Authorization Application for PF-07307405, a Lyme disease vaccine candidate, allowing the regulator to begin its assessment.

The application is supported by efficacy of more than 70% in the Phase 3 VALOR trial, which evaluated whether PF-07307405 could prevent Lyme disease in individuals aged five years and older. The vaccine was well tolerated, with no safety concerns identified during the trial.

Valneva shares rose nearly 13% in after-hours trading after closing at $5.65 on Thursday, while Pfizer shares gained 1.86% to close at $26.80.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pfizer Inc.

mehr Nachrichten