Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
14.08.2026 09:26:18
Pfizer, Valneva's Lyme Disease Vaccine Application Validated By EMA
(RTTNews) - Pfizer Inc. (PFE) and Valneva SE (VALN) said Friday that the European Medicines Agency (EMA) has validated their Marketing Authorization Application for PF-07307405, a Lyme disease vaccine candidate, allowing the regulator to begin its assessment.
The application is supported by efficacy of more than 70% in the Phase 3 VALOR trial, which evaluated whether PF-07307405 could prevent Lyme disease in individuals aged five years and older. The vaccine was well tolerated, with no safety concerns identified during the trial.
Valneva shares rose nearly 13% in after-hours trading after closing at $5.65 on Thursday, while Pfizer shares gained 1.86% to close at $26.80.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.08.26
|Pfizer grapples with ‘a world of hurt’ after Covid triumph (Financial Times)
|
04.08.26
|Pfizer-Aktie dreht ins Plus: US-Pharmariese überrascht mit starkem Wachstum (dpa-AFX)
|
04.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 28 Dollar (dpa-AFX)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)