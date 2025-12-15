Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
15.12.2025 07:59:44
Philips agrees to acquire SpectraWAVE Inc., advancing next-generation coronary intravascular imaging and physiological assessment with AI
Philips agrees to acquire SpectraWAVE Inc., advancing next-generation coronary intravascular imaging and physiological assessment with AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25