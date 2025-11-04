Philips Aktie
|23,89EUR
|0,11EUR
|0,46%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Auf den ersten Blick habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Das Unternehmen sehe seine Marge in diesem Jahr eher am oberen Ende der angepeilten Zielspanne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,40%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
07:48
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
29.07.25
|Philips-Aktie legt kräftig zu: Philips hebt Ergebnisprognose leicht an (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
|
29.07.25