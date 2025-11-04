NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Auf den ersten Blick habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Das Unternehmen sehe seine Marge in diesem Jahr eher am oberen Ende der angepeilten Zielspanne./rob/tih/ag



