Philips Aktie
|23,89EUR
|0,11EUR
|0,46%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Nach einem ermutigenden zweiten Quartal habe der Gesundheitstechnik-Hersteller nun auch ein gutes drittes Jahresviertel hinter sich, schrieb Julien Dormois am Dienstag. Eine solide Nachfrage und die günstige Vorjahresbasis hätten es möglich gemacht, dass im vierten Quartal in Folge ein Anstieg der Auftragseingänge vermeldet wurde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold

Unternehmen:
Philips N.V.

Analyst:
Jefferies & Company Inc.

Kursziel:
25,00 €

Rating jetzt:
Hold

Kurs*:
23,55 €

Abst. Kursziel*:
6,16%

Rating update:
Hold

Kurs aktuell:
23,89 €

Abst. Kursziel aktuell:
4,65%

Analyst Name::
-

KGV*:
-








