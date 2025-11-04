Philips Aktie

23,89EUR 0,11EUR 0,46%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 08:26:31

Philips Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Niederländer. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebita) des Medizintechnikkonzerns habe die Erwartungen klar getoppt, und der Auftragseingang sei stark gewesen, schrieb er am Dienstagmorgen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,78 € 		Abst. Kursziel*:
17,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten