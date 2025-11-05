Philips Aktie
|24,34EUR
|-0,02EUR
|-0,08%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Niederländer müssten sich bei ihm weiterhin beweisen, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Es gebe einige Unwägbarkeiten in Richtung 2026. Adlington wartet das vierte Quartal und den Kapitalmarkttag im Februar ab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-25,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,82%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
|
29.07.25
|Philips-Aktie legt kräftig zu: Philips hebt Ergebnisprognose leicht an (dpa-AFX)
|
29.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 26 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.mehr Analysen
|06:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Philips Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|24,34
|-0,08%
