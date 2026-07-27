Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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27.07.2026 20:51:27
Philips' Second-Quarter Results 2026
Philips delivers solid comparable sales growth and margin in Q2; reiterates full year comparable sales growth outlook; Adjusted EBITA and free cash flow outlook increased to reflect US tariff refund.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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