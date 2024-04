Pluszeichen in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Um 12:10 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent auf 4 399,78 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,038 Prozent auf 4 386,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4 385,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 4 400,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 381,72 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 15.03.2024, einen Wert von 4 374,30 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, bei 4 074,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 044,51 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,52 Prozent nach oben. Bei 4 462,29 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 3,03 Prozent auf 177,90 EUR), Richemont (+ 1,72 Prozent auf 130,25 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 76,63 EUR), UniCredit (+ 1,57 Prozent auf 34,55 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,27 Prozent auf 42,40 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-2,76 Prozent auf 5,24 GBP), Glencore (-1,54 Prozent auf 4,78 GBP), National Grid (-0,97 Prozent auf 10,27 GBP), BAT (-0,95 Prozent auf 22,85 GBP) und Unilever (-0,79 Prozent auf 37,65 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 918 771 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 525,842 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at