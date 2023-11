Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Gewinnen

Um 12:11 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 25 242,41 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 229,354 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 25 092,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 107,61 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25 279,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 079,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,011 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 25 403,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der MDAX bei 27 911,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, wies der MDAX 24 479,60 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 0,915 Prozent abwärts. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 23 626,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 5,67 Prozent auf 10,91 EUR), LANXESS (+ 4,10 Prozent auf 23,09 EUR), EVOTEC SE (+ 3,68 Prozent auf 17,06 EUR), Befesa (+ 2,19 Prozent auf 27,08 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,16 Prozent auf 32,17 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RTL (-4,01 Prozent auf 32,58 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,53 Prozent auf 5,31 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-2,16 Prozent auf 38,00 EUR), K+S (-1,86 Prozent auf 14,27 EUR) und HelloFresh (-1,46 Prozent auf 20,87 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 16 185 367 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,352 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,47 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at