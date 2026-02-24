Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen

Um 12:09 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent nach oben auf 3 706,67 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 557,636 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,160 Prozent auf 3 683,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 689,66 Punkten am Vortag.

Bei 3 707,07 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 681,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 3 723,82 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 3 459,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 858,88 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,27 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 858,70 Punkte. Bei 3 558,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,40 Prozent auf 139,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,30 Prozent auf 52,15 EUR), AIXTRON SE (+ 4,09) Prozent auf 23,90 EUR), Kontron (+ 3,36 Prozent auf 23,36 EUR) und Nordex (+ 3,09 Prozent auf 34,72 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 64,45 EUR), Nagarro SE (-2,24 Prozent auf 61,10 EUR), SAP SE (-2,04 Prozent auf 164,44 EUR), TeamViewer (-1,74 Prozent auf 4,52 EUR) und Eckert Ziegler (-1,54 Prozent auf 14,69 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 455 958 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 191,124 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at