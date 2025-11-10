Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Gegenwehr
|
10.11.2025 17:00:00
Amazon-Aktie dennoch mit Plus: Bürgerentscheid stoppt Amazon-Verteilzentrum in Deutschland
Monatelang war in der Region über das geplante Projekt gestritten worden. Gegner, darunter eine Bürgerinitiative, warnten vor großen Belastungen durch den Verkehr. Dazu befürchteten sie, dass eine Ansiedlung Amazons andere Händler rund um Bad Urach unter Druck setzen könnte. Befürworter verwiesen dagegen auf neue Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für die Stadt. Auch der Bürgermeister von Bad Urach, Elmar Rebmann (SPD), hatte sich für die Amazon-Pläne ausgesprochen.
Mindestens 150 neue Arbeitsplätze
Laut Stadtverwaltung wollte der Onlinehändler eine Fläche von vier Hektar bebauen. Vom Zentrum aus sollten Pakete für die Region sortiert und ausgeliefert werden. "Vergleichbare Standorte zeigen, dass dafür moderne Gebäude mit logistischer Infrastruktur entstehen, die gleichzeitig ökologische Vorgaben wie Dachbegrünung berücksichtigen", hatte die Stadt geworben.
Nach Amazon-Angaben wären bei dem Verteilzentrum 150 neue Jobs entstanden, zudem hatte das Unternehmen bis zu 400 weitere Stellen wie Fahrer und in der Verwaltung versprochen. "Wir bedauern die Entscheidung gegen die Ansiedlung", sagte ein Amazon-Sprecher der dpa. "Das Votum der Bürgerinnen und Bürger von Bad Urach respektieren wir und werden das Projekt nicht weiter verfolgen."Die Amazon-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 0,83 Prozent auf 246,46 US-Dollar.
/mov/DP/misBAD URACH (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Black Friday Deals Just Dropped on Amazon Singapore as New Gifting Trends Emerge (EQS Group)
|
11.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|211,00
|-0,14%