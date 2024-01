Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ 100 bleibt auch am Freitag in der Gewinnzone.

Am Freitag legt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,26 Prozent auf 16 323,65 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 16 281,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 282,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 16 281,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 337,18 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,06 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 877,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 14 723,22 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 10 741,22 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 1,97 Prozent auf 115,25 USD), Marvell Technology (+ 1,76 Prozent auf 59,09 USD), Atlassian A (+ 1,68 Prozent auf 226,56 USD), NVIDIA (+ 1,22 Prozent auf 485,82 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,19 Prozent auf 137,64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil JDcom (-2,01 Prozent auf 26,62 USD), Lucid (-1,80 Prozent auf 3,82 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,69 Prozent auf 23,85 USD), Illumina (-1,67 Prozent auf 129,23 USD) und Micron Technology (-1,44 Prozent auf 81,52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 1 937 847 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,622 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 8,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at