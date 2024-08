Pluszeichen in Wien: ATX schlussendlich fester

Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,67 Prozent höher bei 3 663,08 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 119,469 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 3 639,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 638,79 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 668,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 3 639,13 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 0,982 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 671,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, wies der ATX einen Stand von 3 775,49 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bei 3 115,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,36 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,99 Prozent auf 16,70 EUR), voestalpine (+ 3,58 Prozent auf 21,98 EUR), DO (+ 2,07) Prozent auf 147,60 EUR), Lenzing (+ 1,92 Prozent auf 31,85 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,55 Prozent auf 104,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-0,58 Prozent auf 17,12 EUR), EVN (-0,33 Prozent auf 30,10 EUR), Verbund (-0,19 Prozent auf 76,95 EUR), Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 30,45 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,08 Prozent auf 47,69 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 504 868 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 27,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at