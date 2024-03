Pluszeichen in Wien: Pluszeichen im ATX

Am Donnerstag steigt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 3 525,40 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 112,526 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 3 523,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 523,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 521,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 538,56 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,691 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.02.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 388,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 414,06 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 28.03.2023, einen Stand von 3 063,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 538,56 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1,89 Prozent auf 43,72 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,31 Prozent auf 19,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,06 Prozent auf 114,40 EUR), Andritz (+ 0,79 Prozent auf 57,55 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,46 Prozent auf 41,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen IMMOFINANZ (-3,20 Prozent auf 22,70 EUR), Verbund (-2,17 Prozent auf 67,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,56 Prozent auf 44,20 EUR), voestalpine (-1,45 Prozent auf 25,78 EUR) und Lenzing (-1,24 Prozent auf 31,90 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 964 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,763 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

