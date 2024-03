Pluszeichen in Zürich: Anleger lassen SMI am Freitagmittag steigen

Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent stärker bei 11 726,73 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,295 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,113 Prozent stärker bei 11 733,92 Punkten, nach 11 720,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 11 689,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 761,03 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,792 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, stand der SMI noch bei 11 284,18 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 15.12.2023, den Wert von 11 191,89 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, bei 10 516,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,98 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 518,40 CHF), Geberit (+ 1,49 Prozent auf 532,00 CHF), Swiss Life (+ 1,40 Prozent auf 639,40 CHF), UBS (+ 1,29 Prozent auf 28,17 CHF) und Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 114,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-5,43 Prozent auf 273,60 CHF), Alcon (-1,12 Prozent auf 76,04 CHF), Lonza (-0,93 Prozent auf 478,80 CHF), Partners Group (-0,46 Prozent auf 1 287,50 CHF) und Roche (-0,41 Prozent auf 231,45 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 987 226 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,596 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

