Positive Bewertungsänderung: Warburg Research stuft BMW-Aktie auf Buy hoch

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von BMW nach der negativen Kursreaktion auf die Gewinnwarnung zwar von 102,50 auf 96,00 Euro gesenkt. Analyst Marc-Rene Tonn stufte die Papiere in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar aber von "Hold" auf "Buy" hoch. Er sieht nämlich eine attraktive Einstiegschance. Wohl deutlich sinkende Markterwartungen sollten eine realistischere Basis schaffen im aktuell herausfordernden Umfeld.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:51 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,32 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 38,49 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 587 704 BMW-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 27,0 Prozent zu Buche. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.